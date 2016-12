Germania: Spiegel, Schulz rinuncia a sfidare Merkel

BERLINO, 30 DIC - L'ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, avrebbe confidato a suoi compagni di partito di voler rinunciare a sfidare Angela Merkel alle prossime elezioni, lasciando così il campo libero alla candidatura del presidente del partito, Sigmar Gabriel. Lo rivela lo Spiegel in edicola oggi. Il nodo del candidato Spd alla cancelleria verrà ufficialmente sciolto alla fine di gennaio, ma già all'inizio del nuovo anno un comitato ristretto del partito dovrebbe avallare la scelta. Tutti i sondaggi indicano che al momento Martin Schulz avrebbe chance migliori di competere con Merkel, ma al voto mancano ancora 9 mesi e comunque la decisione spetta al presidente del partito. Il sondaggio più recente, di due giorni fa, dell'istituto Forsa indicava in 39 punti (52 a 13) il vantaggio di Merkel su Gabriel in un ipotetico duello diretto.