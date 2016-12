Borsa: in 2016 Milano -9,6%, valore scende a 524 miliardi

MILANO, 30 DIC - Il 2016 si chiude in rosso per Piazza Affari. I dati di Borsa Italiana, nella consueta 'review dei mercati', segnano un calo dell'indice Ftse Italia All Share del 9,60% e del Ftse Mib del -9,68% alla data dello scorso 23 dicembre. La capitalizzazione complessiva delle società quotate si attesta a 524,9 miliardi di euro, pari al 31,8% del Pil, a fronte dei 567,6 miliardi di fine 2015 (34,8% del Pil) nonostante la raccolta di 6,1 miliardi da parte di società già quotate o di nuova ammissione.