Russia verso espulsione 35 diplomatici Usa

MOSCA, 30 DIC - Il ministero degli Esteri russo (Mid) ha inviato al presidente Vladimir Putin una lista di 35 diplomatici Usa da dichiarare persona non grata: 31 a Mosca e 4 a San Pietroburgo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dalla Tass. "Agiremo secondo il principio di reciprocità", ha sottolineato. Il Mid propone anche di vietare agli Usa l'uso "di due strutture a Mosca". "Noi, naturalmente, non possiamo lasciare senza risposta insulti del genere, la reciprocità è lalegge della diplomazia e delle relazioni con l'estero", ha spiegato Lavrov. "Così, il ministero e i funzionari di altre autorità russe, hanno suggerito al presidente russo didichiarare 'persona non grata' 31 dipendenti dell'Ambasciatadegli Stati Uniti a Mosca e 4 diplomatici del consolato generale a San Pietroburgo". (ANSA).