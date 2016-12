Mendes, impossibile che CR7 vada in Cina

ROMA, 30 DIC - "Cristiano è felice al Real Madrid. La Cina è un nuovo mercato e possono comprare molti giocatori. Ma per Cristiano non si può fare, è impossibile che vada lì. Continuerà a giocare nel Real Madrid. I soldi non sono tutto nella vita". Con queste parole, il procuratore Jorge Mendes, che ha fra i suoi assistiti il fuoriclasse portoghese vincitore del Pallone d'oro 2016, ha commentato la notizia pubblicata oggi da alcuni quotidiani sportivi spagnoli, con titoli come "Che bestialità" oppure "Offertona dalla Cina" secondo cui un non meglio identificato club cinese avrebbe offerto 300 milioni al Real Madrid e 100 all'anno a CR7 per averlo tra i suoi effettivi. Mendes ha comunque fatto capire che l'offerta c'è stata, ma è stata rifiutata.