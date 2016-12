Meningite, stabile peruviana ricoverata

GENOVA, 30 DIC - Resta in condizioni critiche e quindi in prognosi riservata la donna peruviana di Chiavari (Genova) ricoverata in rianimazione all'ospedale San Martino di Genova per una meningite da meningococco. La situazione clinica, secondo quanto riferito dall'ospedale San Martino, comunque rimane stabile e la profilassi nei confronti delle persone venute a contatto con la donna è stata completata. I medici sono in attesa del risultato degli esami di laboratorio dove i tecnici cercano di isolare il ceppo.