Droga: papà coltiva, la figlia spaccia

BRESCIA, 30 DIC - Spacciava a scuola la marijuana che il papà coltivava in casa. È accaduto in Vallecamonica, nel Bresciano. Entrambi sono stati arrestati. La giovane è stata fermata dai carabinieri mentre vendeva droga ai coetanei. È stata arrestata, portata nel carcere minorile Beccaria di Milano e poi in sede di processo per direttissima l'arresto è stato convalidato e per la giovane è stato disposto l'obbligo di dimora. Convalidato anche l'arresto del genitore che poi è tornato in libertà.