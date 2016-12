Sisma: in container bar a Montemonaco

MONTEMONACO (ASCOLI PICENO), 30 DIC - Ha riaperto i battenti in un container il bar Zocchi nella piazza principale di Montemonaco. Il modulo è stato donato da un privato alla Regione Marche, che lo ha messo a disposizione dell'esercizio commerciale, 'anima' del Comune terremotato nei Monti Sibillini, recensito anche su Tripadvisor (4,5 stelle), dove viene elogiata "la vista mozzafiato". "Nei giorni limpidi si vede il mare - osserva il sindaco Onorato Corbelli -. Era un posto di ritrovo per tutti, la gente del luogo, i turisti, gli escursionisti, un appuntamento fisso per feste e merende". La superficie a disposizione - 32 mq - non permette di riprendere anche l'attività di ristorazione (si tratta di un bar ristorante), ma secondo il primo cittadino è comunque "un primo segnale di ritorno alla normalità: a Santo Stefano era pieno di gente e in paese c'era uno spirito diverso rispetto ai giorni precedenti".