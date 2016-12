Mps: studia emissioni passività per 15 mld in 2017

MILANO, 29 DIC - Il totale delle passività che Mps emetterà nel corso del 2017 è di 15 miliardi, in modo da riportare gradualmente la liquidità ai livelli di fine 2015. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier. La banca potrà seguire due strade: emettere nuove obbligazioni e usare i 'vecchi' bond come garanzia per ottenere liquidità dalla Bce. In entrambi i casi, la garanzia pubblica porta il rating della banca a quello dello Stato, con abbassamento dei costi per l'istituto.(ANSA).