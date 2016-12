Inter al lavoro, Pioli torna dalla Cina

MILANO, 29 DIC - L'Inter è tornata al lavoro oggi pomeriggio al centro sportivo Suning di Appiano Gentile, la prima seduta dopo le vacanze di Natale. Questa sera, invece, Stefano Pioli e il ds, Piero Ausilio, sbarcheranno alla Malpensa dopo il viaggio a Nanchino (Cina), utile per fare il punto della situazione con la proprietà. C'è l'ok per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Lucas Leiva, centrocampista del Liverpool, ma la priorità è sfoltire la rosa. In uscita ci sono sia Felipe Melo sia Jovetic: in brasiliano è pronto a rescindere per accasarsi al Palmeiras, il montenegrino piace in Bundesliga e in Turchia. Biabiany è conteso tra Bologna e Crotone, dove potrebbe andare anche Gnoukouri.