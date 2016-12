Capodanno:Venezia,no bottiglie in piazza

VENEZIA, 29 DIC - Niente brindisi con bottiglie di spumante e bicchieri in vetro nelle piazze e sui ponti di Venezia la notte di Capodanno. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro, che fissa il divieto alla vendita, la somministrazione e l'assunzione in strada di bevande in contenitori di vetro. Il regolamento varrà anche per le manifestazioni di piazza in terraferma. Non solo quindi bar e locali non potranno servire all'esterno bevande in contenitori di vetro, ma questo varrà anche per chi vorrà festeggiare in strada, e dovrà farlo con bicchieri di plastica, pena una sanzione amministrativa fino a 500 euro.