Meningite: diagnosi confermata per 18enne di Agerola

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 29 DIC - E' morto di meningite il 18enne di Agerola (Napoli), giunto ieri sera in gravi condizioni all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati dal nosocomio stabiese in collaborazione con l'ospedale Cotugno di Napoli che hanno accertato la positività per 'neisseria meningitidis'. A comunicarlo è l'Asl Napoli 3 Sud alla quale fa capo l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.