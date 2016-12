Mps: ok Ue a utilizzo scudo liquidità e suo prolungamento

BRUXELLES, 29 DIC - Via libera da parte della Commissione Ue al prolungamento sino al 30 giugno 2017 dello scudo per la liquidità per le banche italiane solventi e al suo uso per Montepaschi. Lo riferisce un portavoce, sottolineando che si tratta di misure distinte da quelle necessarie per la ricapitalizzazione preventiva.(ANSA).