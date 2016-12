Siglato accordo su mobilità docenti

ROMA, 29 DIC - Accordo raggiunto, tra quasi tutti i sindacati della scuola e il ministro dell'Istruzione, sulla mobilità degli insegnanti nell'anno scolastico 2017/2018. L'intesa riguarda la spinosa questione del trasferimento dei docenti, e si tratta di un accordo "politico", come sottolinea il Miur: la firma del contratto integrativo di mobilità del personale docente avverrà nel mese di gennaio. A siglare sono stati oggi Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal. Non ha firmato la Gilda, che non si è ritenuta soddisfatta dall'accordo. Riserve sono state espresse anche dall'Anief. "Quella siglata oggi è un'intesa a favore della scuola. Abbiamo avviato un percorso di responsabilità e serietà che mette al centro il funzionamento del nostro sistema di istruzione" ha commentato il ministro Valeria Fedeli. Soddisfazione anche della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.