Partita della Stella a Modena con Tomba

MODENA, 29 DIC - E' in programma domani sera alle 20.45 al PalaPanini di Modena 'La Partita della Stella', tradizionale appuntamento di sport e solidarietà a sostegno del Caritas Baby Hospital di Betlemme. Il quadrangolare di calcetto, alla quarta edizione, vede l'adesione di big dello sport come Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Eusebio Di Francesco, suo figlio Federico, Alessandro Matri. Con loro, i giornalisti tv e tanti altri ospiti che saranno divisi in quattro squadre. La 'Partita della Stella' è promossa da Comune di Modena, 'Un ponte verso Betlemme' e 'Rock No War', e ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Figc, di Aic, Aia, Aiac, Coni, Uisp, Csi e Aics.