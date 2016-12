Real, Isco scontento medita su rinnovo

ROMA, 29 DIC - Isco non è contento dello scarso impiego nel Real e medita di non prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2018. Anche perchè gli estimatori non mancano: non è un mistero che sulle tracce del 24enne trequartista andaluso ci sono club del calibro di Juventus, Tottenham e Manchester City. A parlare dei dubbi che stanno tormentando il giocatore è oggi Mundo Deportivo. Il ritardo nel rinnovo contrattuale - fa presente il quotidiano - non è legato a problemi contrattuali, ma a questioni puramente sportive. In realtà, Isco vorrebbe continuare a indossare la camiseta blanca e avrebbe anche pronto il rinnovo fino al 2022, tuttavia giocatore non è disposto a mantenere un ruolo secondario all'interno della squadra. Nella Liga - ricorda Mundo Deportivo - è partito titolare in 8 delle 12 partite di campionato, ma Zidane lo ha sostituito ben 6 volte. Ha giocato solo un match di Champions e appena 9 minuti nell'ultimo Mondiale per club.