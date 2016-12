The Guardian, Pisacane calciatore 2016

CAGLIARI, 29 DIC - Una piscina e una club house sullo sfondo. E una felpa di una squadra che gioca in serie A, il Cagliari. Lui è Fabio Pisacane, difensore: la foto pubblicata su The Guardian lo ritrae con un prestigioso premio, quello di giocatore dell'anno. Il riconoscimento del quotidiano inglese arriva non per i gol fatti o evitati. Ma per la tenacia del giocatore: prima di arrivare alla massima serie ha dovuto affrontare e scavalcare tanti ostacoli. Quello più alto e difficile? La sindrome di Guillan-Barrè a quattordici anni. Una patologia che attacca i muscoli. Ma lui ha avuto più muscoli della malattia: ha sopportato cure e ospedali. E poi ha continuato a inseguire il suo sogno: diventare calciatore. Quando quel sogno è diventato esordio in serie A, a 30 anni, lui, un 'duro', si è sciolto in lacrime. L'articolo ripercorre tutte le tappe della favola: dalla nascita nei quartieri spagnoli a Napoli.