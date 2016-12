Fedez e J-Ax, la coppia dalle uova d'oro dello showbiz

ROMA, 29 DIC - Tutto quello che toccano si trasforma in un successo. Che sia musica o un talent in tv, che sia una fidanzata, un presunto flirt o una giovane scoperta musicale. Fedez e J-Ax sono la coppia dalle uova d'oro dello showbiz italiano. A parlare per loro sono i numeri: solo su Youtube c'è da farsi girare la testa. La hit dell'estate Vorrei ma non posto, 5 dischi di platino e la vetta delle hit parade, continua a macinare visualizzazioni ed è arrivata a sfiorare i 123 milioni di clic, mentre Assenzio, il brano uscito poco più di un mese fa in cui i due rapper duettano con Stash e Levante, veleggia oltre la soglia dei 18 milioni e - per ora - ha conquistato un disco di platino. I due brani anticipano l'album Comunisti con il Rolex, in uscita il 20 gennaio (Sony Music), che - c'è da scommetterci - sbancherà le classifiche. Per non parlare del tour che seguirà, che ha già incassato diversi sold out. La Newtopia, macina anche successi per 'interposta persona'. Il caso più eclatante è quello di Fabio Rovazzi.