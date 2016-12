Tredicenne cade sciando Cortina, è grave

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 29 DIC - Una ragazza trevigiana di 13 anni è rimasta ferita gravemente in un incidente sugli sci stamane, sulle piste della Tofana, a Cortina d'Ampezzo. La giovane stava scendendo assieme al padre quando ha perso il controllo degli sci, finendo contro un albero oltre il bordo pista. E' stata subito soccorsa dalla polizia in servizio nelle aree sciistiche, poi sono giunti i sanitari del 118 con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. La 13enne è stata trasportata all'ospedale di Belluno, ricoverata con riserva di prognosi per i traumi subiti nella caduta. Non è comunque in pericolo di vita.