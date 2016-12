Figlio aziona benna, padre muore

PADOVA, 29 DIC - Un uomo, Mario Guadagnin, 56 anni, è morto mentre stava lavorando in un cantiere stradale, a Santa Giustina in colle (Padova), dopo essere stato colpito alla testa dalla benna di una ruspa manovrata dal figlio. Un colpo violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo, deceduto all'istante. Il figlio della vittima, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorto della presenza del 56enne. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri della locale stazione e i tecnici dello Spisal. Il mezzo è stato immediatamente posto sotto sequestro come pure il cantiere.