Trump frena su sanzioni a Russia per interferenze voto

WASHINGTON, 29 DIC - Donald Trump prende le distanze dalle intenzioni dell'amministrazione Obama di punire la Russia con sanzioni e attacchi informatici per le sue presunte interferenze nelle presidenziali. ''Penso dovremmo andare avanti con le nostre vite, ha risposto ai cronisti nella sua residenza di Palm Beach, in Florida. "Credo che i computer - ha proseguito - ci abbiano complicato enormemente la vita. L'era dei computer ci ha portato al punto per cui nessuno e' piu' in grado di dire davvero cosa stia succedendo".