Palermo: Corini "Ce la faremo"

PALERMO, 29 DIC - L'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, in un'intervista al sito ufficiale del club ha parlato della nuova avventura sulla panchina rosanero. "E' stato un anno di studio - ha detto -, c'è sempre da migliorarsi dal punto di vista della professione, capire le squadre, i giocatori e farsi trovare pronto a un'eventuale chiamata. Questa chiamata è arrivata da una società che amo profondamente con cui ho avuto la fortuna di giocare quattro stagioni da calciatore. Ero consapevole delle difficoltà che avrei trovato. Sono arrivato con grande voglia di raggiungere l'obiettivo, sicuramente sarà difficile, ma secondo me abbiamo tutte le caratteristiche per raggiungerlo". Corini è sempre rimasto legato al Palermo: "Quando è arrivata la chiamata è stata una grande emozione, a prescindere da tutto, per me Palermo rappresenta qualcosa di straordinario - ha aggiunto - e poi ho pensato da allenatore cosa avrei potuto fare per migliorare la situazione e le difficoltà che la squadra stava vivendo".