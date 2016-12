Casa: Lombardi si dimette da Aler Milano

MILANO, 29 DIC - "Questa mattina abbiamo ricevuto le dimissioni del presidente dell'Aler di Milano, il prefetto Gian Valerio Lombardi. Ne abbiamo preso atto e abbiamo quindi proceduto alla nomina del successore, dal primo febbraio prossimo: si tratta di Mario Angelo Sala, finora presidente dell'Aler di Busto-Como-Monza-Varese". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, confermando anticipazioni di stampa sull'avvicendamento alla guida dell'azienda regionale che si occupa degli alloggi popolari dell'area di Milano. Sulla vicenda il capogruppo del Pd al Consiglio regionale, Enrico Brambilla parla di "nuovo valzer di poltrone regionali" e riferisce l'indiscrezione secondo la quale Lombardi sia destinato a guidare Asam, la holding delle partecipate di Finlombarda, società controllata al 100% dalla Regione. "Non ci è chiaro - afferma il capogruppo Pd - per quali meriti il dottor Lombardi sia destinato a guidare Asam, ma soprattutto non è noto quale sia il progetto che sta dietro a questa operazione".