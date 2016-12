L.elettorale: Gentiloni, manca unità

ROMA, 29 DIC - "Non c'è niente di astrattamente sbagliato nel fatto che sia un governo a fare una proposta di legge elettorale ma non sarà il caso del mio governo. Il mio governo cercherà di favorire un'intesa in parlamento, sia per ridare spazio alla dialettica parlamentare, ma anche per motivi interni alla stessa maggioranza: non sarebbe semplice avere un'unità di intenti sulla legge elettorale, scusate la franchezza". Lo dice il presidente del consiglio Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno.