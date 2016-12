Anziano indigente tenta il suicidio

RIMINI, 29 DIC - Sarebbero state delle difficoltà economiche a spingere al tentativo di suicidio un 73enne di Gatteo (Forlì-Cesena) nella serata di martedì. Con un fucile, regolarmente detenuto, l'anziano ha provato a spararsi in testa ma il colpo lo ha ferito al viso. È stato trovato sanguinante e in stato confusionale mentre vagava per le strade di Bellaria Igea Marina (Rimini). Alcuni passanti hanno avvisato i carabinieri e il 118 che lo ha portato all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. La sua auto è stata trovata non lontano dal lungomare e dentro c'era un biglietto in cui lasciavano intendere le sue intenzioni. L'uomo si era allontanato da casa nel pomeriggio e i familiari avevano chiamato i carabinieri per segnalarne la scomparsa dato che da alcuni discorsi aveva lasciato intendere il suo malessere.