Gentiloni,Boschi?Le ho chiesto io di fare il sottosegretario

ROMA, 29 DIC - La proposta di riforma costituzionale è del governo e non di questo o quel ministro, anche se Boschi ha avuto un ruolo di spicco. Boschi è una risorsa molto utile e di grande qualità e, che si creda o no, le ho chiesto io di ricoprire il ruolo di sottosegretario e credo che sappia farlo bene. Così Paolo Gentiloni risponde ad una domanda sul tema della discontinuità di governo. "E se ci sono qui io ora - ha aggiunto - vuol dire che questa discontinuità c'e' stata dopo la scelta, peraltro non obbligata, da parte di Renzi di dimettersi".