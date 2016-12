Napoli, boom tifosi in ultimi 5 anni

BOLOGNA, 29 DIC - Secondo la ricerca 'Sport Fans', realizzata dal 2004 da StageUp e Ipsos sull'universo 14-64 anni, il Napoli è il club che ha registrato la crescita più significativa di tifosi negli ultimi 5 nni. I fan partenopei sono passati da 1.809.000 nel 2011 a 2.910.000 nel 2016, con un incremento del 61%. Seguono Bologna (211.000 tifosi nel 2011 e 334.000 nel 2016, +58%) e Lazio (passata da 425.000 a 622.000 tifosi, +46%). La Juventus è sempre la squadra più amata dagli italiani, con i suoi 8.316.000 di tifosi, seguita da Milan, Inter, Napoli e Roma. Il club giallorosso capeggia la classifica dei simpatizzanti, cioè la squadra verso cui più si orienta il sostegno dei tifosi dopo quello per la squadra del cuore. I giallorossi sono in testa con 3.405.000 preferenze (di cui il 55% donne), seguiti da Juventus, Milan Napoli e Inter. I tifosi giallorossi sono anche quelli che spendono di più per vedere in tv la loro squadra: il 54% dei romanisti possiede almeno un pacchetto televisivo a pagamento.