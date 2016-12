Sicurezza, Maroni: 'Alfano ci ascolti'

MILANO, 29 DIC - Prima di partecipare insieme alla riunione del comitato dell'ordine e della sicurezza convocato nel pomeriggio in prefettura a Milano, il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, avrà un incontro con il ministro dell'Interno Marco Minniti. "Coglierò l'occasione - ha riferito Maroni durante la conferenza stampa dopo l'ultima riunione di Giunta del 2016 - per dirgli che cosa abbiamo in mente, come Regione, sul tema della sicurezza e dell'immigrazione. Mi auguro che Minniti, che conosco bene, a differenza del suo predecessore ascolti le nostre idee e le nostre proposte, che sono molto concrete".