Terrorismo:tunisino espulso doveva colpire in Italia

ROMA, 29 DIC - Il tunisino residente a Edolo, nel Bresciano, espulso ieri e partito questa mattina con un volo per Tunisi, "a metà novembre 2016 aveva ricevuto indicazioni, da persona a lui nota, di compiere attentati in Italia simili a quelli compiuti in Francia e in Belgio, per ritorsione contro le operazioni dell'Italia in Libia". Lo precisa il Viminale in una nota citando i risultati di "attività investigative, operate anche con la collaborazione internazionale e dei servizi di intelligence". Indagini di polizia hanno documentato che lo straniero era collegato a un foreign fighter marocchino, già domiciliato nel milanese, con il quale era in contatto tramite social network. Rientrato in Italia il 15 agosto scorso, dopo un prolungato periodo in Tunisia, "aveva manifestato chiari indicatori di radicalizzazione". Inoltre il giovane, che ha 23 anni, "aveva manifestato l'intenzione di lasciare l'Italia quanto prima per unirsi allo Stato Islamico".