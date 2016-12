Mps:Gentiloni,ora discussione con Ue, spero feconda

ROMA, 29 DIC - Su Mps e le altre banche in difficoltà "quello che abbiamo fatto non si conclude con il decreto, sarà un percorso di mesi di dialettica con la vigilanza europea e mi auguro sarà una dialettica produttiva ed efficace altrimenti sarà discussione più difficile". Così il premier Paolo Gentiloni alla conferenza stampa di fine anno. "Penso che ci sia bisogno anche nell'Unione europea di una discussione feconda e utile". Il governo "farà quanto in nostro potere perché la salvaguardia dei risparmiatori sia al centro di tutto questo percorso".