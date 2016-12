Gentiloni, ripartire da crescita Sud

ROMA, 29 DIC - "Dobbiamo fare qualcosa di più nel Mezzogiorno. Io sono culturalmente, oltre che programmaticamente, convinto che come accaduto in diversi paesi europei, la prospettiva di crescita è legata al superamento del differenziale di crescita delle zone che sono più indietro". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno a proposito dei problemi del lavoro e dell'occupazione. "Il punto essenziale dei miei sforzi - ha aggiunto - se vuole una mia accentuazione, è di trovare meccanismi per sbloccare questa situazione. Dobbiamo domandarci se non ha funzionato quello che abbiamo fatto e come sbloccarlo".