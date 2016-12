Mo:Gentiloni, ok soluzione dei 2 Stati

ROMA, 29 DIC - "L'Italia ritiene che la soluzione dei 2 Stati - Israele e Palestina che coesistono in reciproca sicurezza - sia quella da perseguire. Ritiene che gli insediamenti non favoriscano la soluzione dei due Stati, ritiene altresì che una strategia basata sull'idea che l'isolamento diplomatico di Israele sia strumento di pressione per portarlo al tavolo della trattative sia un'illusione". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni alla conferenza stampa di fine anno.