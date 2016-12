Gentiloni,impossibile discorso serio su taglio Irpef

ROMA, 29 DIC - "Non sono in grado di fare un discorso serio su una riduzione dell'Irpef. Certamente il governo precedente ha fatto forti riduzioni fiscali e questa misura sarebbe un giusto coronamento delle cose fatte ma ora, dopo 15 giorni dall'insediamento, dobbiamo verificare le condizioni e non possiamo dire cose impegnative che poi rischiamo di non poter mantenere". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno.