Gentiloni, povertà? Omogeneizzare tutele

ROMA, 29 DIC - L'obiettivo è quello di omogeneizzare le tutele universali per contrastare la disoccupazione e la povertà. Lo ha affermato Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno rispondendo ad una domanda sulle tutele per i disoccupati e per chi cerca lavoro. Certo alla "decrescita felice" - ha tra l'altro detto il premier - non ho mai creduto". "Dobbiamo stare attenti a non promettere questo strumento come uno strumento facile e dietro l'angolo, perché non può essere uno strumento che disincentiva l'aspirazione a lavorare ma deve intervenire per risolvere le situazioni di disagio", aggiunge.