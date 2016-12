Capodanno: Tar,non motivato sufficientemente stop botti Roma

ROMA, 29 DIC - L'ordinanza con la quale il sindaco di Roma, Virginia Raggi, vietava i 'botti' di Capodanno è un provvedimento non sorretto da un'idonea istruttoria né da una sufficiente motivazione. Così il Tar del Lazio nel decreto cautelare monocratico con il quale ieri ha accolto la richiesta delle società Sfxbattistelli, Pirotecnica Miva di Contarelli Bruno, Dp Group, Pirotecnica Stefano Nomaro, La Pirotecnica di Emanuele Bonsanti, Orzella Antonio, Proietti Muzi Ada, di sospendere l'ordinanza n. 145 del 22 dicembre scorso, con la quale a far data dal 29 dicembre e fino alle 24.00 del primo gennaio è stato disposto su tutto il territorio di Roma Capitale il divieto assoluto "di usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti". Il Tar ha considerato che "sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza nelle more della celebrazione della camera di consiglio, (fissata il 25 gennaio prossimo. Ndr) - si legge nel decreto a firma del presidente della seconda sezione, Antonio Savo Amodio - atteso che il provvedimento impugnato, nella sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, non appare sorretto da un'idonea istruttoria né, tantomeno, da una sufficiente motivazione, tenuto in particolare conto che trattasi di un'ordinanza contingibile ed urgente che inibisce l'uso di qualsivoglia tipologia di materiale esplodente, per giunta sull'intero territorio comunale".(ANSA).