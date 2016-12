Gentiloni, avanti finché c'è la fiducia

ROMA, 29 DIC - "Il governo lavora finché ha la fiducia del Parlamento". Lo dice il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno. "La stabilità di un paese a livello internazionale è sempre importante, ma la stabilità non può rendere prigioniera la democrazia. Quindi se si vota non si può vedere il voto come una minaccia", ha aggiunto il Presidente del Consiglio.