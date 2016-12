Gentiloni, bene continuità squadra di governo

ROMA, 29 DIC -"La continuità della squadra, che abbiamo appena deciso" con la conferma in larga parte anche dei sottosegretari "è considerata da alcuni un limite. Accetto la critica ma rivendico la continuità sul piano politico". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni alla conferenza stampa di fine anno. "Auspico discontinuità non sui sottosegretari ma ad esempio sulla violenza inaudita del confronto pubblico, in particolare in rete".