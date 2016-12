Mosca, su resti Tu-154 nessun segno di esplosione

MOSCA, 29 DIC - Sui "rottami" del volo Tu-154 o sui "corpi dei passeggeri" non vi sono segni "d'incendio o esplosione". Lo ha sottolineato il ministero della Difesa citato dalla Tass. Gli investigatori stanno considerando ora sette ipotesi e la possibilità dell'attentato non viene scartata "a priori" anche se considerata improbabile. I risultati delle indagini, ha detto il ministro dei Trasporti Maxim Sokolov, saranno con ogni probabilità resi noti "fra 30 giorni" per quanto "è ovvio" che un guasto sia avvenuto prima dell'impatto.