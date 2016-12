Incendio su yacht ormeggiato a Marina di Loano, tre morti

LOANO (SAVONA), 29 DIC - Tre persone sono morte nell'incendio di una imbarcazione a Loano. E' avvenuto questa mattina intorno alle 6. La barca era ormeggiata nel porticciolo: a bordo quattro persone: due uomini e due donne. Sul posto vigili del fuoco, 118 e capitaneria di porto che sono riusciti a salvare solo una persona. Le vittime sono tedesche. La persona salvata è una donna di 51 anni che è riuscita a tuffarsi in acqua. Le fiamme avrebbero impedito agli altri di uscire dalle cabine, rendendo inutile ogni tentativo di salvarli. Le vittime sono la sorella della sopravvissuta e i compagni delle donne. I soccorritori hanno tentato in ogni modo di estrarre le persone dall'imbarcazione, anche provando a tagliare lo scafo. I vigili del fuoco, vista l'intensità del rogo, sono intervenuti anche con il carro autoprotettori per la riserva d'aria e con una autobotte. L'imbarcazione andata a fuoco è il Southern Confort, uno yacht Maiora di 22 metri, con bandiera tedesca: faceva scalo a Marina di Loano da un anno.