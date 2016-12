Mps: Padoan, opacità in criteri vigilanza Bce

ROMA, 29 DIC - Sarebbe stato utile conoscere i "criteri" della vigilanza Bce sull'aumento di capitale per Mps: "la mancanza di informazione si traduce in opacità e le cose opache inducono a interpretazioni quasi sempre sbagliate", dice in un forum al Sole 24 ore il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che auspica anche sanzioni ai manager che hanno danneggiato i risparmiatori: in Italia "non è stato ancora fatto abbastanza". E sul ruolo di Atlante afferma "Quando parte la ricapitalizzazione precauzionale gli altri soggetti coinvolti nel reperimento del capitale sul mercato scompaiono dalla scena, Atlante come soggetto che si accollava le sofferenze non c'è più".(ANSA).