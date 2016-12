Calcio a 5:Winter Cup,Real Rieti è fuori

ROMA, 28 DIC - Dopo la seconda giornata della Winter Cup, i campioni in carica del Real Rieti sono già fuori: seconda sconfitta di fila per gli amarantocelesti nel girone D, con il Kaos Futsal che supera la squadra di Patriarca con lo stesso risultato (2-1) con cui ieri si era imposta l'Acqua&Sapone Unigross padrona di casa. Vincono anche Ma Group Imola (6-4 alla Came Dosson nel girone B, quello di Napoli) e Axed Group Latina (3-2 alla Lazio a San Martino di Lupari), mentre il 3-3 del PalaRigopiano tra Futsal Isola e Cioli Cogianco costringe i genzanesi a battere domani il Pescara per strappare la qualificazione alla Final Four. Domani si chiude la fase a gironi: alle 20.30 si giocano, oltre a Cioli Cogianco-Pescara (girone A), anche Ma Group Imola-Lollo Caffè Napoli (girone B), Latina-Luparense (girone C, a San Martino di Lupari) e Kaos-Acqua&Sapone (girone D, a Montesilvano). Delle quattro teste di serie, solo il Napoli è costretto a vincere in virtù di una peggior differenza reti nei confronti dell'Imola