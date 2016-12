Veron presidente-giocatore a 41 anni

BUENOS AIRES, 28 DIC - Juan Sebastiàn Veron torna in campo a 41 anni. L'ex centrocampista di Lazio, Inter, Samp e Manchester United, attuale presidente dell'Estudiantes, ha deciso di ridiventare anche calciatore firmando un contratto, al minimo salariale, con la squadra biancorossa. Così facendo ha mantenuto la promessa di rimettersi gli scarpini ai piedi se l'Estudiantes avesse venduto in abbonamento almeno il 65% dei posti del nuovo stadio, fatto puntualmente verificatosi. Avendo avuto sentore della cosa, Veron si stava già allenando da un mese e ora ha messo la propria firma sul contratto che fa di lui il secondo rinforzo della club soprannominato 'El Pincha' dopo Sebastian Dubarbier. Ora sarà a disposizione dell'allenatore, e suo dipendente, Nelson Vivas per il campionato e la Coppa Libertadores, trofeo che ha già conquistato con l'Estudiantes nel 2009. Da presidente-giocatore dovrebbe esordire nell'amichevole del prossimo 8 gennaio in Florida contro il Bayer Leverkusen.