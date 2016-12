Obama verso sanzioni alla Russia per le ingerenze sul voto

L'amministrazione Obama si appresta ad annunciare una serie di misure per 'punire' la Russia per la sua interferenza nelle elezioni. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la Casa Bianca potrebbe annunciare le misure, incluse sanzioni economiche e censura diplomatica, entro la fine della settimana. L'amministrazione Obama sta finalizzando i dettagli. Secondo indiscrezioni sarebbe previste anche cyber-operazioni segrete. L'imposizione di un pacchetto di misure contro la Russia arriva al termine di settimane di dibattito all'interno della Casa Bianca su come rivedere l'ordine esecutivo del 2015 che concede al presidente l'autorita' di rispondere ai cyberattacchi stranieri. L'ordine era stato annunciato da Obama come un successo, ma un esame attento ha spinto gli esperti ad affermare che cosi' com'era scritto non poteva essere usato per l'hackeraggio della Russia e la sua ingerenza nelle elezioni. Da qui l'esigenza di rivedere l'ordine e limare il linguaggio usato, per far si' che anche il caso della Russia sia incluso. Una delle modalita' allo studio e' quella di dichiarare il sistema elettorale parte dell'infrastruttura critica degli Stati Uniti. L'obiettivo dell'amministrazione Obama e' anche rendere difficile per il presidente eletto Donald Trump smantellare le possibili iniziative che saranno assunte. Il ministero degli Esteri russo ha annunciato che se gli Stati Uniti intraprenderanno nuovi passi ostili nei confronti della Russia ci sarà una risposta da parte di Mosca. Lo riferisce l'Interfax. Oggi il Washington Post ha anticipato che l'amministrazione Obama si appresta a varare un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta alle interferenze nel voto presidenziale.