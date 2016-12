Terremoto: intesa Anac-Errani su appalti

ROMA, 28 DIC - Evitare infiltrazioni negli appalti per la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal terremoto, garantendo correttezza e trasparenza delle relative procedure. E' l'obiettivo del protocollo siglato al Viminale, alla presenza del ministro Minniti, tra il commissario per la Ricostruzione Errani, il presidente dell'Autorità anticorruzione Cantone e da Invitalia. Il protocollo dà attuazione al decreto sul terremoto, consentendo all'Anac di "avviare da subito - ha detto Cantone - i controlli sugli appalti di ricostruzione pubblica, che ci auguriamo possa partire da qui a qualche mese". Si tratta dello stesso modello utilizzato per Expo: avvalendosi della Guardia di finanza, l'Anac verificherà preventivamente la legittimità degli atti adottati. Altra novità è che nessuna ditta potrà lavorare se non iscritta all'anagrafe antimafia, se non inserita cioè in una "white list" nazionale. Si partirà a gennaio dagli appalti per le scuole.