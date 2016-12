Meningite: Toscana, vaccini fino giugno

FIRENZE, 28 DIC - Proseguirà fino a giugno 2017 la campagna vaccinale straordinaria avviata nell'aprile 2015 dalla Regione Toscana. La proroga è stata approvata dalla giunta regionale che ha varato anche una modifica del calendario vaccinale che prevede 3 dosi di vaccino per i bambini di età compresa tra uno e 13 anni di età. Una decisione presa dopo che la meningite di tipo C ha colpito anche bambini e adulti già vaccinati. Al 30 novembre 2016 sono stati somministrati 735.865 vaccini: 198.731 nella fascia di età 11-20 anni; 333.369 nella fascia 20-45 e 203.765 nei 45 anni in su. In 12 casi l'infezione ha colpito bambini e adulti già vaccinati. Questo aspetto, ha detto l'assessore alla salute Stefania Saccardi, "ci ha indotto a fare una riflessione sulla durata degli effetti del vaccino. Abbiamo così ritenuto opportuno inserire nuove misure per proteggere bambini e ragazzi in particolare, e comunque tutta la comunità. Il vaccino resta l'unica misura efficace per contrastare la diffusione del batterio del meningococco C".