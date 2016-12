Atterraggio emergenza mongolfiera,feriti

VERONA, 28 DIC - Due persone sono rimaste ferite oggi nell'atterraggio di emergenza di una mongolfiera, avvenuto a Isola della Scala (Verona). L'aerostato ha perso quota e dopo aver abbattuto una serie di pali telefonici è caduta in un campo nei pressi del paese veronese. A bordo c'era un equipaggio di sei persone, due delle quali sono rimaste ferite. I vigili del fuoco di Verona hanno messo in sicurezza la mongolfiera e soccorso, insieme al personale del 118, i passeggeri. L'eliambulanza del 118 ha trasportato in ospedale un uomo, mentre una donna è stata portata via in ambulanza, illesi gli altri quattro passeggeri. La mongolfiera, facente parte di un gruppo di altri aerostati, era partiti da Steingaden, in Germania, con destinazione il Veneto.