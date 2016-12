Papa Francesco tra acrobati e giocolieri

Un palloncino verde e rosso a forma di fiore, come quelli che si modellano a fiato nelle feste dei bambini, è stato donato al Papa durante l'udienza generale, da un clown del Golden Circus di Liana Orfei. Papa Francesco ha assistito divertito a una breve esibizione degli artisti. Oltre che con il palloncino e con un pennuto bianco che gli hanno poggiato su una mano, papa Bergoglio si è divertito verificando che non ci fossero trucchi nel tavolino che un prestigiatore faceva levitare davanti a lui. Si sono esibiti davanti al Papa, tra gli altri, due giocolieri, quattro acrobati-contorsionisti, due equilibristi, due ginnasti. Nei saluti pubblici, il Pontefice li ha ringraziati per "la gradita esibizione" e ha commentato: "la bellezza avvicina a Dio"