Barca:Valverde se L.Enrique non prolunga

ROMA, 28 DIC - Se Luis Enrique non dovesse prolungare il suo contratto con il Barcellona, a prenderne il posto l'anno venturo potrebbe essere Ernesto Valverde, oggi sulla panchina dell'Athletic Bilbao. Lo ventila 'Marca' ricordando come il nome del 'Txingurri' era circolato anche per il dopo Benitez, prima che Florentino Perez scegliesse Zinedine Zidane. Adesso, con 'Lucho' che non ha ancora sciolto i dubbi sulla permanenza sulla panchina catalana, il nome del tecnico comunità autonoma dell'Estremadura è tornato a circolare, anche perchè l'allora ds blaugrana lo valutò per il dopo Guardiola, senza però darne corso. Il contratto di Valverde con l'Athletic Bilbao scade nel 2017.