Cagliari: Barella rinnova sino al 2021

CAGLIARI, 28 DIC - Contratto rinnovato sino al 2021 tra il Cagliari e Niccolò Barella, astro nascente della formazione rossoblù e delle giovanili della nazionale. "Lavoriamo per il futuro - dice il presidente Tommaso Giulini - Barella è un giovane richiesto da mezza serie A e dai club più importanti. Per noi è un grande successo tenerlo qui. È stato un mese di trattative, ma abbiamo raggiunto l'obiettivo. Importante perché sui giovani che valgono spesso i grandi club hanno la meglio. Un giorno, se manterrà questa voglia e questa sfacciataggine, Barella giocherà le competizioni europee. Spero che le possa disputare con la nostra maglia". Soddisfatto il giovane centrocampista. "So che per me ci sono state della offerte - conferma - ma non so di quali squadre. Non mi sono mai preoccupato, io ho sempre pensato al campo. È un atto di fiducia, uno stimolo in più. Ma io non ho mai pensato di andare via".