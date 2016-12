Sassari, detenuto tenta incendiare cella

SASSARI, 28 DIC - Un detenuto di nazionalità italiana, con presunti disturbi psichici, ha cercato di dare fuoco alla cella in cui si trovava, all'interno del carcere di Bancali, a Sassari. Durante la notte, alle 3:30, l'uomo ha bruciato carte, vestiti e altri oggetti, ma il suo tentativo, di cui ancora si ignorano le motivazioni, è stato prontamente bloccato dagli agenti della Polizia penitenziaria che in quel momento si trovavano di turno, il detenuto è stato salvato ed il rogo spento. "Sono stati momenti di panico, visti l'ora e il poco personale in servizio, ma tutto è stato gestito egregiamente - ha spiegato Roberto Melis, segretario regionale dell'Osapp - è andata bene, i danni materiali sono contenuti e nessuno è rimasto ferito, ma episodi del genere suonano l'allarme sul difficile momento che si vive nelle strutture penitenziarie sarde e italiane, a iniziare dalla cronica carenza di personale".