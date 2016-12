Barcellona: Luis Enrique prende tempo

ROMA, 28 DIC - A fine 2016 ancora non si sa se Luis Enrique guiderà il Barcellona anche nella prossima stagione. Il contratto del tecnico scade a fine giugno ma nè il club, nè i tifosi ancora sanno se ci sarà ancora 'Lucho' sulla panchina l'anno venturo. L'ex tecnico del Barcellona B, di Celta e Roma non ha infatti ancora sciolto gli enigmi sul suo futuro: "Se il mio futuro non sarà qui, non sarà da nessuna parte", ha detto pochi giorni fa al canale tv del club, lasciando capire che potrebbe prendersi un anno sabbatico. "Luis Enrique prende tempo", titola oggi 'Marca' spiegando come il tecnico del triplete potrebbe davvero fermarsi come fece il suo illustre predecessore. Guardiola nel 2012 attese maggio per dire pubblicamente che non avrebbe continuato e la dirigenza catalana non vorrebbe farsi trovare impreparata. Quando Luchi lasciò il Barcellona B per andare alla Roma nel 2011, il tecnico spiegò chiaramente di "cercare nuove sfide. Non so dove mi porterà il futuro, non mi importa", disse prima di legarsi alla Roma.